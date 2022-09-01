اقتصاد

“سمو” يبحث إنارة شوارع مصراتة عبر الطاقة الشمسية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

إلتقى وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة وشؤون الانتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو” بمدينة مصراته اليوم الخميس 1 سبتمبر ، رئيس مجلس إدارة شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية “علي ساسي”

وتم خلال هذا اللقاء تناول إمكانية تنفيذ عمل مشترك بين الوزارة وشركة الإنماء للاسثمارات الكهربائية لإنارة عدد من شوارع المدينة وبعض مؤسسات الدولة عبر الطاقة الشمسية

حيث تم الاتفاق على تنفيذ العمل بعد الحصول على الموافقات اللازمة كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ هذا العمل في عدة مدن أخرى بعد استكمال هذه المرحلة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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