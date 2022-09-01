“شكشك” يبحث مع وزير الخارجية ظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اليوم الخميس 2 ديسمبر بمقر الديوان بوزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” لاستعراض ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة فيما يتعلق بظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبيبة بالخارج ودور الوزارة مستقبلاً في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية ومايترتب عليها من أعباء مالية إضافية.

وأكد “شكشك” على ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى الوزارة، ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي

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