الدولار الأمريكي يرتفع مع تراجع الإسترليني واليورو

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، بعد تسجيله في وقت سابق أعلى مستوى في 24 عاماً مقابل الين الياباني.

ياتي ذلك في حين، إذ يتأهب المستثمرون لرفع آخر لأسعار الفائدة الأميركية ولا يزالون قلقين حيال متانة الاقتصادات الأوروبية.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد انخفض اليورو 0.37% ليتجاوز مستوى التكافؤ بقليل مقابل الدولار عند 1.10016 دولار، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في عامين ونصف العام عند 1.15545 دولار، متراجعاً نحو 0.5%، إذ تلقى الدولار دعماً باعتباره ملاذاً آمناً من الابتعاد عن الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.34% إلى 109.09، وهو ما لا يبعد كثيراً عن أعلى مستوى في عقدين البالغ 109.48 الذي سجله الاثنين.

وانخفض الين الياباني إلى 139.69 ين للدولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1998، قبل أن يعوض خسائره. وارتفع الدولار لاحقاً 0.24% إلى 139.3 ين.

كما شهد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر عمليات بيع في إطار الميل للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة ووصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ يوليو تموز.

وهبط الدولار الأسترالي 0.47% إلى 0.68115 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.49% إلى 0.6105 دولار.

