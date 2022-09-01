الشركة القابضة للاتصالات تشرع في إزالة برج متضرر جراء الاشتباكات في طرابلس

طرابلس 01 سبتمبر 2022 (وال)- أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، البدء في عمليات إزالة برج متضرر جراء الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس.

وأوضحت الشركة – في منشور عبر حسابها على موقع فيسبوك -أن البرج المتضرر هو أحد الأبراج الرئيسية في مدينة طرابلس، وهو موجود بمبنى الإدارة العامة لشركة هاتف ليبيا.

وأضافت أن الاشتباكات تسببت في إلحاق الضرر بالبرج والتأثير على عمله، مشيرة إلى أنها ستُبذل قصارى جهدها بأن لا تتأثر خدمات الاتصالات في المدينة إلى حين إتمام عمليات الصيانة.

ونوهت الشركة بالمواطنين عدم ركن السيارات بالقرب من شريط التنبيه الموضوع حول البرج المذكور، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس. (وال)

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