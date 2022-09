مع تزايد المخاوف حيال الطلب.. أسعار النفط تُواصل الهبوط

تراجعت أسعار النفط 3% خلال تعاملات الخميس، بعدما عززت تدابير الإغلاق الجديدة في الصين المخاوف من أن التضخم ورفع أسعار الفائدة قد تقود لتباطؤ الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 3.2%، إلى 92.64 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.81 دولار، أو 2.9%، إلى 86.84 دولار للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وقال نوبرت روكر المحلل لدى جوليوس باير: “الطلب على النفط في العالم الغربي، وكذلك في الصين، متباطئ، بينما تتزايد الإمدادات بشكل تدريجي، لأسباب على رأسها ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة”.

وأظهرت نتائج مسوح نُشِرت اليوم الخميس، أن نشاط المصانع في آسيا تراجع في أغسطس، إذ تواصل الضغوط التي تفرضها قيود كورونا في الصين وارتفاع التكاليف النيل من الأنشطة التجارية، مما زاد من قتامة التوقعات الخاصة بالتعافي الهش بالمنطقة.

وتراجع اليوم المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية لأدنى مستوى في 7 أسابيع، مما يزيد المخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة وارتفاع قياسي للتضخم في المنطقة.

كما تتأثر الأسعار باحتمال إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي من شأنه أن يتيح للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) زيادة صادراتها، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون أيام.

