تقديرات بانخفاض الموارد المالية في مقابل زيادة الاستهلاك

كشف مصدر خاص بوزارة الموارد المائية عن ارتفاع معدل إستهلاك المياه في ليبيا إلى 6.479 مليون متر مكعب سنوياً تقريباً، في حين انخفضت الموارد المائية لنحو 3.298 مليون متر مكعب سنويا، مضيفا أنه وبحسب التقديرات فأن الإستخدام المنزلي يبلغ نحو 18% من معدلات الإستهلاك الكلي .

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الاخباري، بأن الحصة السنوية للفرد من المياه تقدر بـ 55 متر مكعب في حين يقدر حجم الاستهلاك بـ 102 متر مكعب، مبينا بأن ليبيا تقع تحت خط الفقر المائي بنسبة 88% وبأن معدلات استهلاك المياه تفوق معدل الاستهلاك المستدامة بنسبة 457% .

يذكر بأن أخر تقديرات رسمية نشرت في العام 2012 حددت الموارد المائية المقدرة لليبيا بنحو 3,890 مليون متر مكعب سنويا السنة، في حين قدر معدل استهلاك المياه بـ5,830 مليون متر مكعب سنويا .