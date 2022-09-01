من خلال جلسة مجلس الأمن “ديكارلو” تؤكد احتمالية اغلاق الحقول النفطية من جديد

قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزي ماري ديكارلو من خلال جلسة مجلس الأمن أمس الاربعاء أنه من المهم جدا التحدث عن التطورات الإقتصادية في ليبيا حيث أن إنتاج النفط استؤنف في يوليو بعد إغلاق استمر قرابة ثلاثة أشهر ووصل الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاق البالغة 1.2 مليون برميل يوميًا بنهاية الشهر مع وجود خطط لمزيد من الزيادة.

وأكدت ديكارلو أنه من الممكن إغلاق الحقول النفطية مرة أخرى وذلك بسبب نقص الخدمات الأساسية وسوء الأحوال المعيشية بشكل متزايد جنوب البلاد .

وأشارت إلى أن الثروات الطبيعية الليبية ملك كل الليبيين ويجب توزيع عائدات صادرات النفط بشكل عادل ومنصف .

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