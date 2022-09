“الكيلاني” تتابع تسليم عدد 52 ألف من بطاقات ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات

تم استلام دفعة جديدة من بطاقة ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة وعددها 52.786 بطاقة اليوم الخميس من مصرف الجمهورية بحضور وكيل الوزارة لشؤون الفروع رئيس لجنة الاستلام “فرج مجاهد” و مدير إدارة البطاقات بالمصرف”فرحات اللافي” وعضو لجنة الاستلام “نادر محمد”.

وتتابع “وفاء الكيلاني “عملية استلام واستلام البطاقات حتى تتم العملية بالشكل المطلوب.

