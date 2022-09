“شكشك”يمنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة

التقى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” لاستعراض ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة فيما يتعلق بظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأكد “شكشك”علي ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى الوزارة,ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة.

