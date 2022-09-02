اقتصاد

وصول 952 حاوية و19 ألف طن من حبوب القمح لميناء بنغازي البحري

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري  سفينة نقل الحاويات إتلانتك نورث، الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 311 حاوية لبضائع متنوعة، كما تم دخول السفينة ألدرا ،الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 199 حاوية محملة بسلع مختلفة، بالإضافة للسفينة ڤيقا أسكوربو، الوكيل الملاحي لشركة البحرين للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 137 حاوية .

واستقبلت أرصفة الميناء السفينة سيدرا حليمة ،الوكيل الملاحي شركة أعالي المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنهاعدد 47 حاوية لبضائع متنوعة،بالإضافة إلى للسفينة لونا أف الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية ،وعلى متنها عدد 38 حاوية لسلع مختلفة والسفينة أزورت أف الوكيل الملاحي لشركة مد يترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 220 بضائع، وسفينة نقل الحبوب بيلا جودي، الوكيل الملاحي لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 19000 ألف طن من حبوب القمح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

موقع بكم

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك