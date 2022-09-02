البنك الدولي يحذر ليبيا من أزمة اقتصادية

ذكر البنك الدولي أمس الخميس أن الصراع المسلح استنفد الاقتصاد الليبي حيث بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 نحو نصف قيمته في عام 2010 قبل بدء الصراع .

وأضاف البنك الدولي أنه منذ عام 2020 تعرضت ليبيا لموجات متعددة من جائحة كورونا وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة إلا أن النظام الصحي الذي استنفد بالفعل بسبب عقد من الصراع واجه تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية وضمان جودته وسط اشتداد تأثير الوباء .

وأكد البنك الدولي أن أزمة الأمن الغذائي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها في السوق المحلية ،

وأشار البنك إلى أن قطاع النفط شهد تقلبات كبيرة خلال عام 2022 ، حيث انخفض الإنتاج النفطي خلال الربع الأول من عام 2022 إلى مستوى أقل. 4.4٪ من متوسط عام ​​2021 .

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