ليبيا ومالطا توقعان اتفاقيتي تعاون مشترك في المجالين الخدمي والاقتصادي

وقع رئيس وزراء حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مع نظيره المالطي روبرت أبيلا في العاصمة المالطية فاليتا، اتفاقيتي تعاون مشترك بين البلدين.

ونصت الاتفاقيتين على التعاون في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة، وكذلك تفعيل عمل اللجنة الليبية المالطية المشتركة لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

يذكر أن ليبيا ومالطا كانا قد اتفقا خلال العام الماضي، على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وإصدار عدد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل الإقامة والتأشيرات والإجراءات المصرفية المختلفة في مالطا ، وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الإنتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة، دون أن يتم تنفيذ أى من بنود الاتفاقية حتي الآن.