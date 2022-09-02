تسرب نفطي في البحر المتوسط قُبالة ساحل جبل طارق 

جبل طارق 02 سبتمبر 2022 (وال)- قالت حكومة منطقة جبل طارق اليوم الجمعة، إن تسرب نفطي حدث في مياه البحر المتوسط جراء جنوح سفينة شحن بعد اصطدامها بناقلة غاز طبيعي.

وقال بيان لحكومة المنطقة ذاتية الحكم التابعة لبريطانيا، وفق موقع “يورو نيوز” الأوروبي، إن سفينة الشحن “أو أس 35″ التي تبحر تحت علم دولة توفالو، لا تزال جانحة في خليج جبل طارق.

وأضاف البيان أن حادث الاصطدام وقع في وقت متأخر من الإثنين الماضي، في المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة إيبيريا”، مشيرة إلى أن أحد من أفراد طاقم السفينة لم يصب، حيث تم إجلاء ( 24 ) شخصا منهم”.

وأوضحت حكومة جبل طارق، أنه لم يصب أحد من أفراد طاقم السفينة، حيث تم إجلاء 24 شخصا منهم.

وتبلغ مساحة منطقة جبل طارق مساحتها ( 6.8 ) كيلومتر مربع، وتطل على مضيق جبل طارق، المدخل الوحيد للبحر المتوسط من المحيط الأطلسي، ما يجعلها على خط الشحن إلى الشرق الأوسط. (وال)

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