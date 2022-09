مجموعة السبع الصناعية: سنضع سقفا لسعر النفط الروسي

تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية، الجمعة، بتطبيق نظام يضع سقفا لسعر النفط الروسي، في خطوة تهدف للحد من موارد موسكو المالية بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان مشترك صادر عن ألمانيا التي تترأس المجموعة هذا العام، إنّهم يؤكدون النية السياسية المشتركة لوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل على الخدمات التي تتيح النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية الروسية في العالم.

وأشار الوزراء إلى سعيهم تشكيل تحالف واسع من أجل تحقيق أقصى قدر من الفعالية، حاثين جميع الدول التي لا تزال تسعى لاستيراد النفط والمنتجات البترولية الروسية على الالتزام بشرائها فقط بأسعار تساوي أو تقل عن الحد الأقصى المفروض على السعر.

وأوضح الوزراء أنّهم سيسمحون فقط بتوفير تلك الخدمات في حال شراء النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بسعر محدد أو أقل منه، وأنّ هذا سيحدده التحالف الذي سيتم تشكيله.

الجدير بالذكر أنّه قبيل بيان المجموعة، أعلنت روسيا، أمس الخميس، أنها ستوقف شحنات النفط والمنتجات البترولية للدول التي توافق على وضع سقف لسعر الخام.

