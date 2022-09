“الدبيبة” يلتقي بالرئيس التركي ويناقش الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الجمعة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لمتابعة الملف السياسي وعدد من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

فيما حضر الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وللاتصال والشؤون السياسية، ومستشار محافظ المركزي.

وركز هذا الاجتماع على متابعة الملف السياسي، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات، إضافة لمناقشة عدد الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة التعاون العسكري بين البلدين من خلال التدريب والتطوير لكافة القوات العسكرية والقوات المساندة.

وجانبه أكد الرئيس التركي على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية، والتغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات، مؤكدا دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، مترحّمًا على أرواح الذين سقطوا في الاعتداء الأخير.

ومن جهته أشار “الدبيبة” إلى أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية، معتبرا أن ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي هو محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة.

