الدبيبة وأردوغان يترأسان اجتماع هام يتضمن اتفاقيات اقتصادية ما بين ليبيا وتركيا

عقد اليوم اجتماع برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمتابعة الملف السياسي وعدد من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية .

وحضر من الجانبان محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وللاتصال والشؤون السياسية، ومستشار محافظ المركزي رئيس المخابرات التركية ، ومستشار الرئيس التركي، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

ناقش الاجتماع عدد الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص،

وأكد الرئيس التركي دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات منها الاقتصادية ، كما تم الاتفاق على برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة.

وفي الختام تمت دعوة لرئيس التركي لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع انعقاده في نوفمبر القادم بحضور شركات تركية متخصصة،مع ترحيبه ذلك.

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