النقل البحري يعلن إلغاء تسجيل الناقلة الليبية بدر لدى السلطات الإسرائيلية

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أنها تمكنت عبر محاميها من إلغاء تسجيل الناقلة الليبية بدر لدى السلطات البحرية الإسرائيلية.

وأوضح البيان، أن شركة بلجارجيومين قامت بإعادة تسجيل الناقلة عديد المرات وفي أكثر من دولة ، وكان أخرها شهادة تسجيل للناقلة بدر صادرة عن السلطة البحرية لدى الكيان الصهيوني.

يذكر أن الناقلة النفطية الليبية بدر تم حجزها في ميناء بورغاس، في بلغاريا منذ نوفمبر 2017 بموجب وثيقة رهن مزيفة لقاء ديون مستحقة لشركة بلغارية على الدولة الليبية .