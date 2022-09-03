شركة لوفتهانزا تلغي مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب الطيارين ومطالبتهم بزيادة الأجور

دخل إضراب نظمه طياري شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران حيز التنفيذ أمس الجمعة، ويستمر حتى نهاية اليوم السبت، حيث اضطرت الشركة إلى إلغاء نحو 800 رحلة جوية، ما أثر في 130 ألف راكب بسبب إضراب طياري لوفتهانزا عن العمل احتجاجا على الأجور.

وطلبت لوفتهانزا من ركابها التحقق عبر الإنترنت من وضع رحلاتهم، والتواصل مع مركز اتصال من أجل إعادة الحجز، وتجنب السفر إلى المطار.

ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري لوفتهانزا، ولوفتهانزا كارغو للشحن، والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف طيار، وتطالب النقابة بزيادة 5.5 % في الأجور خلال العام الحالي، إضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور