مؤسسة النفط تكشف عن إنتاج النفط والإستهلاك المحلي للغاز خلال الساعات الماضية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 224 ألف برميل, كما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

ووفقاً للمؤسسة فإن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 168 مليون قدم مكعب خلال ال 24 ساعة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية