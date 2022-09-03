اقتصاد

مؤسسة النفط تكشف عن إنتاج النفط والإستهلاك المحلي للغاز خلال الساعات الماضية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 224 ألف برميل, كما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

ووفقاً للمؤسسة فإن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 168 مليون قدم مكعب خلال ال 24 ساعة الماضية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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