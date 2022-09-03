توقعات بوصول إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2024

توقعت غرفة الطاقة الأفريقية أن يصل إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.8 مليون برميل يومياً بحلول العام 2024، كحد أقصى وفي أفضل الحالات، مشيرة إلى أن الإنتاج قد يصل إلى أقل من مليون برميل يومياً بنهاية العام الجاري، في أسوأ الأحوال.

وقالت الغرفة في تقرير لها إن الإنتاج الليبي تراجع من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 100 ألف برميل يومياً في الربيع الماضي، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 1.2 مليون مرة أخرى في أغسطس.

وطرحت الغرفة احتمالين الأول هو استمرار دورات الاضطرابات، وبها يصل متوسط إنتاج النفط إلى نحو 985 ألف برميل يومياً لما تبقى من العام 2022، وربما 1.15 مليون برميل يومياً في العام 2023.

أما السيناريو الآخر المتفائل، الذي تحقق فيه ليبيا استقراراً سياسياً طويل الأجل، فيشمل ارتفاع الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً بحلول العام 2024.