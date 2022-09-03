المالية تنفذ 10 آلاف متغير ضمن أذونات صرف شهر أغسطس

نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية الإفراج المالي عن مرتبات العاملين الجدد بالقطاعات الإدارية، مبيناً بأن وزارة المالية لم تستلم بيانات المستفيذين بالإفراج المالي من وزارة الخدمة المدنية حتى الآن .

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الاخباري، بأن أذونات صرف مرتبات شهر أغسطس تتضمن تنفيذ عدد من المتغيرات المالية، منها أكثر من 2000 إفراج عن المرتبات المتوقفة، إضافة إلى التسويات والترقيات بعدد يتجاوز 10000 آلاف معاملة .

وكانت وزارة المالية قد أعلنت الخميس الماضي تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أغسطس لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي لإستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة .