استدعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” اليوم السبت في إطار متابعتها لعمل الإدارات داخل الوزارة

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية “راشد أبوغفة “للإطلاع على كافة الأعمال الإدارية والمالية.

وشددت “المنقوش” على ضرورة الإسراع في التواصل مع هيئة التأمين الطبي لإنجاز مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة بالداخل,ووجهت تعليمات بإيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت إلى حين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها.

The post “المنقوش”توجه تعليمات بإيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت إلى حين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا