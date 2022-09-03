ديوان المحاسبة يشارك في افتتاح الدورة لرقابة الإلتزام بمناطق ليبيا

تم اليوم السبت 3 /سبتمبر / 2022 م افتتاح الدورة التي تقيمها الوكالة الأمريكية للتنمية لدعم ديوان المحاسبة الليبي شمل عناصر من الديوان بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، حيث ستكون محاور الدورة في رقابة الإلتزام .

كما القى مدير مكتب الهيئة الاستشارية كلمة نيابتاً عن “عمر عبدربه” رئيس الديوان، رحب بها بالحضور متمنياً لهم التوقيق والنجاح وأجزل الشكر والامتنان للوكالة الأمريكية للتنمية عن الجهود التي تبذلها في دعم ديوان المحاسبة الليبي.

حيث شارك في افتتاح الدورة وفد من ديوان المحاسبة بالبيضاء ضم كل من: مدير مكتب الهيئة الاستشارية بالديوان المستشار “أحمد عبدالحميد عبدالعاطي “، ومدير عام الادارة العامة لفحص حسابات الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة بالديوان “يوسف رضوان”، ومدير عام الادارة العامة للتخطيط والتدريب وتوثيق المعلومات بالديوان / “أسامة الهادي الساحلي”، ومدير عام الإدارة العامة لفحص العقود ومراجعة الدفعات ومتابعة تنفيذ المشروعات “طارق محمد خطاب”، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة حسابات الشركات والمصارف” فرج السنوسي مصطفى”، ومدير فرع ديوان المحاسبة – بنغازي: “توفيق البرغثي”، وعن إدارة الموارد البشرية بديوان المحاسبة بطرابلس “نجيب الترهوني”

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