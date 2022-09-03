إحالة بعض ملفات تعويضات العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة للجنة الاسترجاع

عقدت اللجنة الرئيسية الدائمة للتعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، اجتماعها الدوري الرابع، وذلك لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن موافاتها بكشوفات المواطنين الذين تم تعويضهم سابقاً من قبل اللجان المختصة .

كما تم إحالة بعض ملفات المتقدمين بطلبات التعويضات للجهات المستفيدة من نزع العقارات حسب القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، كما تعتزم اللجنة خلال الأسبوع القادم إحالة بعض ملفات للجنة الاسترجاع وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م .