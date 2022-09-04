البنك الدولي يكشف عن أسباب ارتفاع معدل التضخم في ليبيا

الوطن|رصد

أرجع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بأنها المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الرسمي في ليبيا منذ العام 2021.

وأضاف البنك الدولي في تقرير له أن من أسباب ارتفاع معدل التضخم أيضا هو الاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخلي، والتدابير الصحية المتعلقة بجائحة «فيروس كورونا»، والاعتماد على مصادر بديلة مكلفة لتزويد المياه وتوليد الكهرباء في زيادة الأسعار.

ولم يغفل البنك الدولي في تقريره إلى مساهمة الأزمة الروسية الأوكرانية في الضغوط التضخمية في الأشهر الماضية من خلال تأثيرها على أسعار المواد الغذائية، حيث تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وقال التقرير أنه وعلى إثر اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفع معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق ليصل إلى 40.6% على أساس سنوي في أبريل 2022 قبل أن يتراجع إلى 31% في مايو 2022، وهو معدل لا يزال مرتفعًا، حسب التقرير.