ارتفاع ملحوظ للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 04 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 04 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9515 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9297 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7001 دينار، والدولار الكندي 3.772 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2721 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3174 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3481 دينار، والدينار التونسي 1.5397 دينار، والدرهم المغربي 0.4676 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 04 سبتمبر 2022: