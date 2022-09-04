السوق الرسمية: الدولار يرتفع واليورو يتراجع

الوطن| رصد

نشر مصرف ليبيا المركزي نشرة أظهرت تباينًا في أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب النشرة، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار عند 4.95 دينار مقابل 4.93 دينار بفارق قرشين، بينما تراجع سعر اليورو مقابل الدينار الليبي بفارق قرشين اثنين إلى 4.92 دينار مقابل 4.94 دينار الخميس، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 5.70 دينار مقابل 5.71 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، فقد ثبت سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار على الترتيب، وحافظ الدينار التونسي على سعر 1.53 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: