السوق الرسمية: الدولار يرتفع واليورو يتراجع

الوطن| رصد
نشر مصرف ليبيا المركزي نشرة أظهرت تباينًا في أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب النشرة، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار عند 4.95 دينار مقابل 4.93 دينار بفارق قرشين، بينما تراجع سعر اليورو مقابل الدينار الليبي بفارق قرشين اثنين إلى 4.92 دينار مقابل 4.94 دينار الخميس، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 5.70 دينار مقابل 5.71 دينار.
وفيما يخص العملات العربية، فقد ثبت سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار على الترتيب، وحافظ الدينار التونسي على سعر 1.53 دينار.
ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.
وتاليا قائمة الأسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.9515 د.ل
|4.9638 د.ل
|4.9391 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9297 د.ل
|4.942 د.ل
|4.9173 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.7001 د.ل
|5.7144 د.ل
|5.6859 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.772 د.ل
|3.7814 د.ل
|3.7625 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3724 د.ل
|3.3809 د.ل
|3.364 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0463 د.ل
|5.0589 د.ل
|5.0337 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4595 د.ل
|0.4607 د.ل
|0.4584 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4943 د.ل
|0.4956 د.ل
|0.4931 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6629 د.ل
|0.6646 د.ل
|0.6612 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.53 د.ل
|3.54 د.ل
|3.52 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3174 د.ل
|1.3207 د.ل
|1.3141 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3481 د.ل
|1.3514 د.ل
|1.3447 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5397 د.ل
|1.5436 د.ل
|1.5359 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.353 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4676 د.ل
|0.4687 د.ل
|0.4664 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.31 د.ل
|1.32 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.815 د.ل
|0.815 د.ل
|0.815 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2721 د.ل
|0.2728 د.ل
|0.2714 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7176 د.ل
|0.7194 د.ل
|0.7158 د.ل
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