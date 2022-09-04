بنغازي: انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول لبحث دور “الاستثمار العسكري”

الوطن| رصد

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول لبحث دور الاستثمار العسكري في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في مدينة بنغازي، بتنظيم من هيئة الاستثمار العسكري التابعة لقيادة الجيش الليبي.

وبحسب مدير العلاقات الدولية للمؤتمر محمد أمطيريد، فمن المقرر أن يستمر المتمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، و”ستشارك فيه شركات دولية وشخصيات اعتبارية وسفراء دول متعددة، منها دول خليجية وأفريقية ومصرية وبعض الدول الأوروبية”.