بنغازي .. انطلاق المؤتمر الأول حول دور الاستثمار العسكري في دعم عجلة التنمية

بنغازي 04 سبتمبر 2022 (وال) _ انطلقت بقاعة مراقبة الاقتصاد قاريونس اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الأول حول “دور الإستثمار العسكري في دعم عجلة التنمية” والتي تستمر ليومين متتالين، بمشاركات محلية ودولية، للتعريف بدور الاستثمار العسكري في دعم عجلة التنمية المستدامة.

هذا وحضر المؤتمر في يومه الأول، رئيس هيئة الاستثمار العسكري لواء (رمضان علي بوعائشة)، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر عقيد (حسن المنفي)، و العديد من الشخصيات القيادية و العديد من الوفود من دول مختلفة، إلى جانب العديد من الشخصيات الاعتبارية.

ابتدأت الجلسة الأولى في المؤتمر بتقديم ورقات بحثية عن أهمية دور استثمار الاقتصاد الليبي للدكتور (علي سعيد الشريف)، برئاسة (محمد بلقاسم حفتر) و المقرر (علي الغيثي).

كما قدمت ورقة ثانية عن التجارب الدولية الرائدة والدراسات المستفادة منها للدكتورة (زينب اجباره) و الدكتور (أحمد العوامي)، و الورقة الثالثة عن دور المؤسسات العسكرية في الاستثمار والتنمية والتجارب في الدول والدروس المستفادة للدكتور (عمر بوشعالة)، من تم المداخلات والأسئلة.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى خلق تنموي اقتصادي باستثمار المشاريع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية، وذلك من أجل تحسين الأوضاع وتطوير الاقتصاد، والاعتماد على الإنتاج المحلي والاستفادة من الجهات الاستثمارية الداخلية والخارجية، والمشاركة مع الجانبين العام والخاص وفق القوانين النافذة، لضمان حق المستثمر والمستثمرين ليعود نفعها على الدولة والوطن. (وال _ بنغازي) ر ع

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