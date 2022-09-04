سكان تاجوراء يطالبون بالاهتمام بالبنية التحتية وصيانة المرافق والطرق المتهالكة

يطالب عدد من أهالي وسكان بلدية تاجوراء الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس بالعمل على حفر وتوصيل أنابيب لشبكة مياه النهر الصناعي، وصيانة أغلب الطرق الرئيسية المتهالكة منذ عقود، وخاصة عند تجمع مياه الأمطار في الطرق العامة في فصل الشتاء على هيئة برك ومستنقعات كبيرة.

كما طالب السكان من الحكومة العمل على إكمال المشاريع السكنية والصناعية المتوقفة، وإيجاد حل جذري لتجميع مخلفات القمامة الضخمة، والاهتمام أكثر بالبنية التحتية وصيانة مرافق المدينة، وخصوصا الحدائق العامة والكورنيش البحري والميناء التجاري.