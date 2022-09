وزارة المالية تنفي لـ”تبادل” إحالة مرتبات شهر أغسطس إلى مصرف ليبيا المركزي وتكشف عن تفاصيل هامة

نفى مصدر من الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد لقناة تبادل إحالة أذونات صرف مرتبات شهر أغسطس إلى مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن الوزارة لم تحل إلى الآن أذونات الصرف بسبب عملها على إنجاز المتغيرات خلال هذا الشهر.

وأوضح المصدر بأن هذه المتغيرات التي سيتم تضمينها ضمن مرتبات شهر أغسطس تشمل الزيادات المقررة لمرتبات عدد من القنوات التلفزيونية التابعة للدولة، بالأضافة إلى الإفراجات المالية للمواطنين الذين قامو بتسوية أوضاعهم من قبيل المتقاعدين الذين قد مددو فترة عملهم، وعدد آخر من من كانت لديهم أخطاء في البيانات، وكذلك تم تضمين عدد كبير من التسويات والترقيات ضمن مرتبات شهر أغسطس.

وفيما يتعلق بالمعاشات الأساسية للمتقاعدين أشار إلى أن مرتباتهم تتبع صندوق الضمان الاجتماعي وهو جهة مستقلة، مؤكداً بأنه قد تم البدء فعليا في تطبيق قرار الحد الأدنى لمرتبات المعاشات الأساسية والمتقاعدين بقيمة 900 دينار.

