“الكيلاني” تبحث مع عميد بلدية براك الشاطي فتح فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمدينة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء أبوبكر الكيلاني” اجتماعًا ، مع عميد بلدية براك الشاطي، وذلك في إطار متابعة الوزيرة لعمل الفروع والمؤسسات الاجتماعية بالبلديات.

تناول الاجتماع مناقشة مواضيع العمل المشترك بين الجانبين منها مستجدات فتح فرع صندوق الضمان الاجتماعي براك الشاطي والذي بافتتاحه سوف يتم تقريب الخدمة لشريحة المتقاعدين بالمنطقة، وكذلك متابعة أعمال صيانة مركز تأهيل ذوي الاعاقة براك، إلى جانب موضوع فندق براك وكيفية إعادة تجهيزه وافتتاحه ليقدم خدماته لزوار المنطقة .

وفي ختام الاجتماع شددت “الكيلاني” على ضرورة الإسراع في صيانته نظراً لحاجة هذه الشريحة الماسة لخدمات المركز .

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