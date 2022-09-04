مراسم تسليم واستلام مجلس الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصُلب

تم اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 202‪2 مراسم تسليم واستلام حضرها عددٌ من المسؤولين يتقدمهم وزير الصناعة والمعادن وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، ورئيس ديوان المحاسبة مصراتة، وأعضاء الفرع البلدي قصر أحمد رئيس مجلس حكماء واعيان مصراتة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين وعدد من القياديين داخل الشركة.

حيث بدأت الكلمات للمجلس البلدي مصراتة ثم وزير الصناعة ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ومجلس أعيان مصراتة، وكلمة للأعضاء السابقين تلتها كلمة للأعضاء الحاليين، ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس نقابة عمال الشركة الحالي والرئيس السابق لعمال الشركة.

كما عبّر السيد رئيس مجلس الإدارة (د. محمد عبدالملك الفقيه) خلال كلمةٍ ألقاها عن عظيم شكره وتقديره لكل الحكومات التي تعاقبت طيلة هذه الفترة وخصّ بالشكر وزارات الصناعة والاقتصاد وكل من كانت له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالتعامل مع مجلس الإدارة، كما أثنى خلال كلمته على دور العمال المخلصين الذين حافظوا على الشركة وكانوا مثالاً للعامل المخلص الوطني الشريف، متمنياً كل التوفيق للأعضاء السابقين شاكراَ لهم كل ما قدموه من جهد كبير.

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