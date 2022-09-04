“وال”: حركة السفن التجارية بميناء بنغازي البحري خلال شهر أغسطس

بنغازي 04 سبتمبر 2022 (وال)- كشف المكتب الاعلامي بشركة الليبية للموانئ لوكالة الأنباء الليبية، عن حركة السفن التجارية بميناء بنغازي البحري خلال شهر أغسطس.

وقال المكتب الإعلامي – لمراسل “وال” – إنه في الثاني من أغسطس، رست السفينة هيروكي القادمة من الصين التابعة للوكيل الملاحي وكالة المنتظمة تحمل على متنها 21564 طن من الأرز، والسفينة غراند بيني لوكس التابعة للوكيل الملاحي ميار ليبيا القادمة من السوق الأوروبية على متنها عدد 1181 سيارة، ورسو الناقلة أنوارليبيا محملة بــ 25000 طن من مادة البنزين.

وأضاف المكتب أنه في الثالث من أغسطس رست سفينة نقل الحاويات (ألدرا) التابعة للوكيل الملاحي الرواد، على متنها عدد 337 حاوية بضائع متنوعة، والسفينة (سينق) التابعة للوكيل الملاحي الدليل على متنها عدد 72 حاوية بضائع مختلفة، والسفينة (لونا أف) التابعة للوكيل الملاحي مديترينيان، على متنها عدد 52 حاوية محملة بسلع مختلفة.

وأفاد أيضًا برسو سفينة نقل الحبوب (أدم أي) التابعة للوكيل الملاحي الأفق اللامع، على متنها 16565 طن من حبوب القمح،و11051 طن من حبوب الشعير، والسفينة (كنت شيب صن) التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا، على متنها عدد 261 حاوية بضائع متنوعة.

كما رست برصيف الميناء السفينة (آزورت) التابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان، على متنها عدد 116 حاوية سلع مختلفة، وسفينة السيارات(قراندبينوليكس ) التابعة للوكيل الملاحي ميار ليبيا، على متنها عدد 1181 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأفاد المكتب الإعلامي بأنه في التاسع من أغسطس رست سفينة الكتب (لوغوس هوب)، وكان المرشد البحري الكابتن محمد الشلوي من قام بإدخالها ومكثت في مدينة بنغازي 9 أيام، بالإضافة لرسو سفينة نقل السيارات (غراند كولونيا) التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، على متنها عدد 272 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه في الرابع عشر من أغسطس رست السفينة “غراند سيشيليا” التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، على متنها نحو “1535” سيارة قادمة من السوق الأوروبية، والسفينة “كنت شيب كب” التابعة للوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، على متنها “153” حاوية محملة بمختلف أنواع البضائع.

وأوضح المكتب أنه في العشرين من أغسطس رست السفينة “كنت شيب جين” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، على متنها “244” حاوية محملة بسلع متنوعة، والسفينة “أزوريتا اف” التابعة للوكيل الملاحي شركة “مديترينيان” للتوكيلات الملاحية محملة بـ “244” حاوية بضائع مختلفة.

وتابع بأن السفينة “سيدرا حليمة” التابعة للوكيل الملاحي شركة أعالي المتوسط للتوكيلات الملاحية، على متنها عدد “52” حاوية بضائع، والسفينة “هيلوس” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان” للتوكيلات الملاحية، على متنها “7999” طن من حبوب الذرة الصفراء.

كما رست السفينة “EF ELDRA” التابعة للوكيل الملاحي الرواد، على متنها “175” حاوية بضائع، والسفينة(GLORIA M) التابعة لوكالة الأفق اللامع، تبلغ حمولتها (25.000) ألف طن من حبوب الشعير صب.

وفي الخامس والعشرين من أغسطس رست سفينة نقل السيارات “قراند تكساس” التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، على متنها عدد “787” سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية، ورسو السفينة “سينق” التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية، على متنها عدد 67 حاوية بضائع متنوعة.(وال) هــ ع/ ر ت

كتب| هدى العبدلي

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