“الزادمة” يبحث مع وزراء الحكومة الليبية حلحلة المختنقات الطارئة بالمنطقة الجنوبية

اجتمع نائب رئيس الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “سالم الزادمة” اليوم الأحد، بكل من وزير الاستثمار “علي السعيدي” ، ووزير البيئة “محمد عبدالحفيظ” ، ووزير التعليم “جمعة اجديد ” ، ووزير الصناعة والمعادن “امحمد السعيدي”، و، وزير السياحة والأثار “علي قلمة” .

كما شدد “الزادمة” على أهمية استكمال تأسيس دواوين الوزارات بالمنطقة الجنوبية، وإصدار القرارات اللازمة بالخصوص وتوفير المخصصات الضرورية لبدء أعمالها ، وحل المختنقات الطارئة بالمنطقة الجنوبية من خلال لجنة الأزمة التابعة للحكومة الليبية.

حيث أطلق إلى كل عمداء بلديات المنطقة الجنوبية بسرعة التواصل والتنسيق مع ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها، وإيداع المختنقات الخاصة بكل بلدية لدى إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالديوان لدراستها وتوفير المخصصات المالية اللازمة لحلها في أسرع وقت.

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