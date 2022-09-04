“العابد” يبحث مع رئيس الهئية العامة للإتصالات والمعلوماتية الشراكة والتنسيق بخصوص إنشاء عدد من المشروعات التقنية

عقد وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد” اجتماعًا برئيس الهئية العامة للإتصالات والمعلوماتية “عبدالباسط الباعور” وبحضور مستشار الهيئة “كمال سلامة” ومدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة “عبدالناصر الطرشاني” .

حيث تم الحديث عن الشراكة والتنسيق بين الجانبين بخصوص إنشاء عدد من المشروعات التقنية أبرزها مشروع المنظومة المتعلقة بالتنظيم الإداري للدولة وأيضًا النظام المتعلق بمنصة وافد، وفيما يتعلق بالخدمة المدنية من إنشاء منصات وبوابات للاستعلام عن الملاكات الوظيفية والإفراجات المالية .

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجهتين والبدء فعليا في العمل الفني لتنفيذ حزمة البرامج التي من شأنها تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين .

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