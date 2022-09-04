عُقد اليوم الأحد الاجتماع الأول للجنة المعنية بزيارة المشاريع الإسكانية في المنطقة الممتدة من مدينة بن جواد إلى مدينة طبرق بمدينة بنغازى ، وذلك بناءً على قرار وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية رقم 279 لسنة 2022 م.

حيث ستباشر اللجنة عملها بزيارة المواقع والوحدات السكنية التي تم تخصيصها من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومصرف الإدخار والاستثمار العقاري ، بخصوص مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ، للمشاريع الإسكانية في المنطقة الممتدة من مدينة بن جواد وحتى مدينة طبرق ، ووفقاً لقرار الوزير والمهام المسندة إليها .

وقد حددت اللجنة خلال اجتماعها الأول جدولًا زمنياً لبداية عملها والاستعداد للقيام بالجولات الميدانية للإطلاع على حالة هذه المشاريع وتجهيز المواقع تمهيدًا للبدء في تنفيذ المبادرة .

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