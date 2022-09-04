لجنة مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل تبحث التقارير الواردة من جميع الشركات

عقدت لجنة مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل اليوم الأحد اجتماعا بشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي .

حيث أوضح مدير إدارة الهندسة والإنشاءات المكلف خلال الاجتماع آخر المستجدات بمشروع الغاز بحقل السرير والذي يغذي محطة كهرباء السرير حيث بلغت نسبة الإنجاز 90% والتي توقفت حالياً بسبب عدم دفع مخصصات المقاول .

كما ناقش المجتمعون محضر الاجتماع السابق وما تم تنفيذه من النقاط التي تم الاتفاق عليها، فضلاً عن الآلية المناسبة لزيادة السعات التخزينية من الوقود والغاز وضمان توفير الكميات المطلوبة ، كذلك مناقشة كافة التقارير الواردة من جميع الشركات .

كذلك تجدر الإشارة بأن عمل اللجنة وتواصلها مع كبار المستهلكين المحليين للغاز، وما ينتج عنه من توصيات يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من اتخاذ القرارات التي من شأنها حل الكثير من المشاكل والصعوبات في هذا الشأن ومعرفة الاحتياجات المتنامية للغاز الطبيعي .

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