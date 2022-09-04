“بن قدارة” يُصدر قرارًا بشأن تشكيل فريق عمل لتقييم ودراسة إمكانية ضم مستشفى أوباري العام تحت إشراف مصحة النفط

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بإصدار القرار رقم 898 بشأن تشكيل فريق عمل لتقييم ودراسة إمكانية ضم مستشفى أوباري العام تحت إشراف مصحة النفط.

حيث نص القرار على تعيين استشاري النساء والولادة بمصحة النفط عبدالحميد درنة كرئيس للجنة، ومدير الصيدلية بسام فؤاد، واستشاري الجراحة يوسف بشرى، وأخصائي الأطفال محمد حنيش، ومن المختبرات الطبية بالمصحة كذلك أيمن التركي، ومن قسم المعدات الطبية سليمان الشيباني، وبتقنية المعلومات رمزي الشاوش، ومن الشؤون الإدارية للمصحة نور الدين هامان أعضاءًا للجنة .

ومن ضمن الأعضاء أيضًا من المؤسسة الوطنية للنفط إدارة الحسابات العامة الهادي بوزيد ومن إدارة العقارات بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد الفاسي ومن الإدارة القانونية بشركة الهروج للعمليات النفطية امبارك علي ومن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط عادل قبلية ومنسق الصحة والسلامة بشركة اكاكوس للعمليات النفطية صالح وكذلك عميد بلدية أوباري ومدير عام مستشفى أوباري ومدير إدارة الخدمات الصحية وادي الآجال .

على أن تقوم اللجنة المشكلة في مهام عملها وذلك بتقييم احتياجات مستشفى اوباري العام وكل ما يلزم لتشغيل المستشفى بالمعايير الطبية المتعامل بها محليا ودوليا ، وكذلك على أن يشمل التصور القوات التشغيلية والإدارية والقانونية وأُذن للفريق بأسبوعين لإعداد تقرير باحتياجات المستشفى وشهر لتقديم تصور لكيفية إدارته .

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