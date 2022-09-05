رئيس لجنة استلام بطاقات إيفاء يُتابع سير عملية تسليمها والجوانب الفنية المتعلقة بإصدارها

قام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع رئيس لجنة استلام بطاقات إيفاء اجتماعًا مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ناجي بازينة ومدير عام المشروع ناصر الطرشاني ومدير إدارة البطاقات بمصرف الجمهورية ومندوب عن شركة عبور المكلفة بطباعة وإصدار البطاقات .

تم خلاله مناقشة سير عملية تسليم البطاقات بالإضافة إلى الجوانب الفنية المتعلقة بإصدار البطاقات .

والجدير بالذكر أن لجنة الاستلام استلمت أكثر من 150 ألف بطاقة وجاري العمل على استلام أعداد أخرى من البطاقات في الأيام القادمة تشمل كافة المناطق ليتم تسليمها للمستفيدات عن طريق فروع الشؤون الاجتماعية بالبلديات .

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