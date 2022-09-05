ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29 مليار دولار وليبيا من أكثر الدول التي يرسل من خلالها الأموال

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بنحو 2.1 % لتصل إلى 29.1 مليار دولار، مقابل نحو 28.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف البنك المركزي في بيان له أن التحويلات التي يرسلها العاملون بالخارج إلى مصر سجلت في مايو منفردا حوالي 2.4 مليار دولار منخفضة بشكل طفيف عن نفس الشهر من العام السابق عندما سجلت نحو 2.6 مليار دولار.

وتعد دول الخليج العربي وليبيا من أكثر الدول التي يرسل من خلالها العاملين الأموال ،وتليها دول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا .

يذكر أن أعداد العمال المصريين المتواجدين في ليبيا تصل إلى مليون عامل بحسب احصائيات تقديرية من وزارة العمل.