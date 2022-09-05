سعر الدولار الرسمي في المصرف المركزي يلامس حاجز الـ5 دنانير

لامس سعر الدولار الرسمي على شاشة المصرف الليبي المركزي يسجل حاجز الـ 5 دينار للدولار الامريكي الواحد.

وبحسب نشرة الاسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي لأسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، فقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9515 دينارا .

وبحسب النشرة ايضا بلغ سعر بيع الدولار الامريكي 4.9638 دينار فيما بلغ سعر الشراء 4.9391 دينارا ليبياً.

ومنذ مطلع العام 2021 بدأ مصرف ليبيا المركزي بتطبيق سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد جرى الاتفاق عليه اواخر العام 2020، وجرى تداول السعر الجديد والذي بلغ 4.48 دينار للدولار الأمريكي آنذاك.

ليرتفع سعر الصرف الرسمي في الأونة الاخيرة بقرابة نصف قرش عن السعر الرسمي على خلفية ارتفاع اسعار الدولار الامريكي عالمياً وارتباطه بعوامل خارجية أثرت على قيمة الدينار اليبي.

وفي السوق السوداء بلغ سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي 5.185 دينار اليوم الاثنين .