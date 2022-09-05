الفقيه يستلم مهامه رئيساً لمجلس إدارة شركة الحديد والصلب

طرابلس 05 سبتمبر 2022 ( وال ) – استلم رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب الدكتور ” محمد عبدالملك الفقيه، مهامه رئيسا لمجلس الإدارة بحضور وزير الصناعة والمعادن “أحمد أبوهيسه “ووكيل الوزارة لشؤون العامة والإنتاج ” مصطفى السمو “ورئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة.

وعبر وزير الصناعة ” أحمد ابوهيسة ” في كلمة له خلال احتفالية التسليم والاستلام لمجلس الإدارة الجديد عن الشكر لجهود كل عاملي الشركة الليبية للحديد والصلب وإداراتها على ما قدموه ويقدمونه من جهود كبيرة، من أجل استمرار العمل وتطوير الشركة بالرغم من كل التحديات .

كما وجّه شكره وتقّديره لمجلس إدارة الشركة، متمنياً لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة الجدد التوفيق في مهامهم الجديدة. (وال _ طرابلس)

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