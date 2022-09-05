وزارة المواصلات تعلن اعتزامها بيع السفينة جلوري

طرابلس 05 سبتمبر 2022 ( وال ) – أعلنت وزارة المواصلات عزمها القيام ببيع السفينة المسماة ” جلوري ” والمتواجدة حالياً بميناء الخمس البحري .

ودعت الوزارة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية عن نسخة منه اليوم، الراغبين في الشراء التقدم إلى لجنة بيع السفينة بوزارة المواصلات الكائن بمقرها بطرابلس بالظهرة أثناء ساعات الدوام الرسمي لشراء كراسة مواصفات وشروط البيع وذلك ابتداء من يوم الإثنين الموافق 15 من الشهر الجاري وأن آخر موعد للشراء هو يوم الأحد 20 من نفس الشهر .

وأوضحت الوزارة في بيانها أن سعر استلام كراسة المواصفات وشروط البيع هو ( 1000 )الف دينار غير قابل للاسترجاع. (وال _ طرابلس)

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