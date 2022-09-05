خاص…”الصفيفير” لصدي: تقليص الميزانية المخصصة لمصلحة الجمارك كان لها آثر سلبي … وهذه التفاصيل

صرح مدير مكتب الجمارك والتفتيش بنقطة جمارك مصنع الحديد والصلب مصراتة “علي الصفيفير” لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: تقدمنا بورقة بحثية خلال المؤتمر العملي بعنوان آثر التحول الرقمي في مصلحة الجمارك على تحصين حجم الصادرات في ليبيا.

وأضاف “الصفيفير ” أن الورقة تناولت أهم المتطلبات والمعوقات للتحول الرقمي في مصلحة الجمارك ، وكان من أهم المتطلبات لتحول الرقمي تنفيذ المتطلبات الست حزمة واحدة وبالتوازي مع بعضها البعض، وتتمثل هذه المتطلبات في تطوير قانون الجمارك والتشريعات الخاصة به وإعادة الهيكلة التنظيمية ليحتوي التحول الرقمي وإنشاء المراكز لوجستية المتطورة وإدخال التكنولوجيا الحديثة آلية وإعادة هندسة العمليات الجمركية وتحديد الاختصاصات الوظيفية فيها.

وأشار “الصفيفير ” إلى أن متطلبات التحول الرقمي تواجه العديد من التحديات ومن أهم هذه التحديات تقليص الميزانية الخاصة بمصلحة الجمارك والتي كان لها آثر سلبي على تطوير الكفاءات وتدريب الأفراد على التكنولوجيا الحديثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية