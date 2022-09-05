الدولار يواصل الارتفاع في السوق الرسمية

الوطن / متابعات
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
بينما تراجع سعر اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.92 أمس، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.69 دينار مقابل 5.70 دينار أمس.
وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.34 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.53 دينار أمس.
ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.9646 د.ل
|4.977 د.ل
|4.9521 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9149 د.ل
|4.9272 د.ل
|4.9026 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.6919 د.ل
|5.7061 د.ل
|5.6776 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.7745 د.ل
|3.7839 د.ل
|3.765 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3714 د.ل
|3.3799 د.ل
|3.363 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0561 د.ل
|5.0687 د.ل
|5.0434 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4573 د.ل
|0.4584 د.ل
|0.4561 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4942 د.ل
|0.4955 د.ل
|0.493 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6609 د.ل
|0.6625 د.ل
|0.6592 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.54 د.ل
|3.55 د.ل
|3.53 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3208 د.ل
|1.3241 د.ل
|1.3175 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3516 د.ل
|1.355 د.ل
|1.3483 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.544 د.ل
|1.5479 د.ل
|1.5401 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.353 د.ل
|0.354 د.ل
|0.352 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4676 د.ل
|0.4688 د.ل
|0.4665 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.817 د.ل
|0.817 د.ل
|0.817 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2724 د.ل
|0.2731 د.ل
|0.2717 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7158 د.ل
|0.7176 د.ل
|0.714 د.ل
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