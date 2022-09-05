الدولار يواصل الارتفاع في السوق الرسمية

الوطن / متابعات

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما تراجع سعر اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.92 أمس، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.69 دينار مقابل 5.70 دينار أمس.

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.34 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.53 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.