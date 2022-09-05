اقتصاد

الوطنية للنفط تقرر إنشاء فرع لها في الجنوب وتنقل مقر شركة زلاف لمدينة سبها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

قرر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد ،نقل مقر شركة زلاف لإنتاج واستكشاف النفط إلى سبها وفقًا لقرار التأسيس الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2013،كما قررت المؤسسة إنشاء فرع لها في مدينة سبها لمتابعة أنشطتها في المنطقة الجنوبية.

يذكر إن إنتاج النفط الخام اليومي في ليبيا بلغ مليون و 224 ألف برميل، وإنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل ، إضافة لوصول إجمالي الإستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 168 مليون قدم مكعب خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

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