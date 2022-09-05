تطبيق بكم يرصد الحركة التجارية بميناء الخمس خلال شهر أغسطس

تابع تطبيق بكم الاخباري حركة السفن التجارية في ميناء الخمس البحري طيلة شهر أغسطس الماضي .

وقال المتحدث الرسمي للميناء عمر المنشاز، إن الميناء إستقبل عدد 13 سفينة تجارية ،على متنها بضائع مختلفة بعدد 1230 حاوية بوزن 92222 ألف طن، في حين تم شحن 9 سفن بعدد 1631 حاوية،بوزن 6932 طن، وأن عدد السيارات والآليات الموردة بلغت 2.298 سيارة .

وأوضح المنشاز بأن الميناء لم يستقبل أي مواشي طيلة شهر أغسطس، مشيراً إلى أن إفراغ السفن يتم بشكل مباشر حال رسوها على الأرصفة.