تطبيق بكم يرصد الحركة التجارية بميناء الخمس خلال شهر أغسطس

تابع تطبيق بكم الاخباري حركة السفن التجارية في ميناء الخمس البحري طيلة شهر أغسطس الماضي .
وقال المتحدث الرسمي للميناء عمر المنشاز، إن الميناء إستقبل عدد 13 سفينة تجارية ،على متنها بضائع مختلفة بعدد 1230 حاوية بوزن 92222 ألف طن، في حين تم شحن 9 سفن بعدد 1631 حاوية،بوزن 6932 طن، وأن عدد السيارات والآليات الموردة بلغت 2.298 سيارة .
وأوضح المنشاز بأن الميناء لم يستقبل أي مواشي طيلة شهر أغسطس، مشيراً إلى أن إفراغ السفن يتم بشكل مباشر حال رسوها على الأرصفة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك