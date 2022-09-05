تراجع سعر اليورو بنسبة 0.70% إلى 0.9884 دولار

تدنى سعر اليورو عن 0.99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي، بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وتراجع اليورو بنسبة 0.70% إلى 0.9884 دولار اليوم الإثنين وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر 2002.

وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له منذ عامين ونصف عند 1.1458 دولار ،وظل قريباً من المستوى المتدني الذي وصل إليه خلال جائحة كورونا.

وبلغ سعر الين 140.32 للدولار مواجها ضغوط بالقرب من أدنى مستوى له منذ 24 عاماً، وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.4 %واقترب من أدنى مستوى له منذ سبعة أسابيع عند 0.6782 دولار.