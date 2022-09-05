خاص .. “أحتاش” : نتمنى من الدولة الليبية الدفع بالمنتج الليبي في الأسواق العالمية… وهذه التفاصيل￼

صرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للصادرات الغير نفطية “أسامة أحتاش” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي الثالث للصادرات غير النفطية .

حيث قال: مركز تنمية الصادرات يعني بالمنتجات المحلية ويحاول أن يقوم بتطويرها والتعريف بها داخل الأسواق بالداخل والخارج .

وأضاف “أحتاش” بالقول: أن هذا العمل يحتاج لجهد كبير وتواصل مستمر مع الجهات ذات الاختصاص للوصول بالمنتج المحلي للأسواق العالمية ومن هذا المنطلق فكر المركز بإنشاء لجنة تحضيرية ولجنة علمية ودراسات المشاكل والعراقيل التي تعيق عملية تصدير المنتجات المحلية للخارج وتم وضع جميع هذه المشاكل في قالب علمي وأوراق عمل علمية .

وأشار “أحتاش” إلى أن اللجنة تتمنى من الدولة تبني التواصل التي ستخرج عن هذا المؤتمر وتحاول الدفع بالمنتج الليبي في الأسواق العالمية .

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